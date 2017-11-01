НСЖУ зафіксувала 5 випадків фізичної агресії проти журналістів у жовтні

П’ятьох журналістів побито протягом жовтня в Україні, такі дані оприлюднила 1 листопада Національна спілка журналістів. Інциденти сталися в Києві й передмісті, а також у Херсонській області.

«Широкого резонансу набуло побиття й затримання спецпризначенцями трьох журналістів у Святошинському суді Києва – Дмитра Реплянчука («Громадське ТБ»), Сергія Лефтера (УНІАН) і Кирила Малишева («Страна.UA»)», – йдеться в заяві спілки. Журналістів били і затримали, попри те, що вони показували посвідчення.

Голова Національної спілки журналістів України Сергій Томіленко заявив, що ситуація з безпекою журналістів є неприпустимою.

«Особливо непокоїть те, що агресію проявляють ті, хто має захищати громадян, у тому числі працівників ЗМІ. Окрім того, що правоохоронні органи не проводять належним чином розслідування випадків нападів на журналістів та ЗМІ, їхні співробітники самі регулярно застосовують силу до наших колег. Вважаємо, що така ситуація є неприпустимою і вимагаємо публічного звіту від влади і правоохоронців щодо всіх справ, де постраждалими є журналісти», – заявив Томіленко.

У НСЖУ додали, що, відповідно до моніторингу «Індекс фізичної безпеки журналістів України», який спілка проводить спільно з партнерськими організаціями, від початку року (10 місяців) зафіксовано 80 випадків проявів фізичної агресії стосовно до журналістів.

Раніше сьогодні Інститут масової інформації у своєму щомісячному моніторингу «Барометр свободи слова» повідомив, що у жовтні 2017 року зафіксовано 25 випадків порушень прав журналістів і свободи слова в Україні.