Теніс: українка Цуренко перемогла 15-у ракетку світу на Roland Garros

Українська тенісистка Леся Цуренко перемогла 15-у ракетку світу, американку Коко Вандевеґе в другому колі відкритого чемпіонату Франції.

Українка, яка є 39-ю ракеткою світу, програла перший сет, однак змогла перемогти у наступних двох – 3:6, 6:4, 6:0.

У третьому раунді Roland Garros Цуренко зіграє з 18-ю ракеткою світу, словачкою Магдаленою Рібаріковою.

Інший представник України, Сергій Стаховський, у другому колі турніру поступився німцю російського походження Михайлові Звереву – 3:6, 7:6 (7:0 на тай-брейку), 6:7 (2:7 на тай-брейку), 1:6.

30 травня до третього раунду Roland Garros вийшла Еліна Світоліна.