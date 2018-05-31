Суд скасував вирок чоловіку, засудженому за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони

Верховний Суд скасував вирок чоловіку, якого засудили за умисне убивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Як повідомляє прес-служба судової інстанції, колегія суддів 26 квітня закрила кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні підсудного складу злочину.

У вироку суд встановив, що удар ножем підсудний наніс потерпілій В., захищаючись від незаконного проникнення у його житло та нападу на нього з боку М. та В., що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди його життю та здоров’ю.

У Верховному суді наголошують, що Конституція України гарантує кожному право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи.

Крім того, законодавство визначає, що необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається…шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в цій обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

В окремих випадках – напад озброєної особи, напад групи осіб або протиправне насильницьке вторгнення у житло – Кримінальним кодексом України визначено, що шкода, заподіяна особі, яка посягає, не обмежена ніякими межами, аж до позбавлення життя того, хто посягає.

Читайте також – ​Суд: співвласника квартири не можуть позбавити права користуватися житлом

Верховний суд є найвищим судом в системі судоустрою України. ВСУ, серед іншого, здійснює правосуддя як касаційна інстанція, забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій.