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31 Травень 2018, Київ 19:14
Новини | Події

Суд скасував вирок чоловіку, засудженому за вбивство при перевищенні меж необхідної оборони

Верховний Суд скасував вирок чоловіку, якого засудили за умисне убивство при перевищенні меж необхідної оборони.

Як повідомляє прес-служба судової інстанції, колегія суддів 26 квітня закрила кримінальне провадження у зв’язку з відсутністю в діянні підсудного складу злочину.

У вироку суд встановив, що удар ножем підсудний наніс потерпілій В., захищаючись від незаконного проникнення у його житло та нападу на нього з боку М. та В., що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди його життю та здоров’ю.

У Верховному суді наголошують, що Конституція України гарантує кожному право захищати своє життя і здоров’я, життя і здоров’я інших людей від протиправних посягань, не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи.

Крім того, законодавство визначає, що необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається…шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в цій обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

В окремих випадках – напад озброєної особи, напад групи осіб або протиправне насильницьке вторгнення у житло – Кримінальним кодексом України визначено, що шкода, заподіяна особі, яка посягає, не обмежена ніякими межами, аж до позбавлення життя того, хто посягає.

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Верховний суд є найвищим судом в системі судоустрою України. ВСУ, серед іншого, здійснює правосуддя як касаційна інстанція, забезпечує однакове застосування норм права судами різних спеціалізацій.

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