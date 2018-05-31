МЗС: консула в Гамбурзі Марущинця звільнили, дисциплінарну справу передадуть правоохоронцям

Консула Генерального консульства України в Гамбурзі Василя Марущинця звільнили, повідомляє прес-служба Міністерства закордонних справ України.

У міністерстві зазначають, що дисциплінарна комісія дійшла висновку, що дії Марущинця розцінюються як порушення присяги і правил етичної поведінки державного службовця, його дії є несумісними з дипломатичною діяльністю.

Копію дисциплінарної справи і результатів службового розслідування, резонансні дії якого можуть містити ознаки кримінального злочину (розпалювання міжнаціональної ворожнечі), передадуть для подальшої правової оцінки до правоохоронних органів, додають в МЗС,

Читайте також: Антисемітам не місце в МЗС України – Клімкін

Щодо консула 14 травня відкрили дисциплінарне провадження. Перед цим у соціальних мережах поширили відео, в якому проаналізовані закриті для публічного перегляду повідомлення, автором яких може бути український дипломат, Василь Марущинець.