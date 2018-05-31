В Україні почастішали випадки захворювання на ботулізм – Держпродспоживслужба

Держпродспоживслужба заявляє, що в Україні в травні почастішали випадки захворювання на ботулізм, з початку року захворіли 28 людей, дві людини померли.

Як повідомила 30 травня споживслужба, з початку року фахівці розслідували 31 випадок захворювання на ботулізм, 11 випадків пов’язані із вживанням рибних продуктів, які було виготовлено у побуті, або невідомого походження.

Держпродспоживслужба рекомендує відмовитися від вживання в’яленої непатраної риби (особливо в літній період) і не купляти продукти в місцях стихійної торгівлі.

У липні минулого року у МОЗ повідомляли, що в Україні на той час 90 людей захворіли на ботулізм, 9 померли.

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Ботулізм – це гостра інфекційна хвороба, яка зараз зустрічається рідко, але може мати летальні наслідки. Її збудником є бактерії, які містяться у їжі й на поверхні ґрунту і виділяють токсини, що призводять до нервового паралічу.