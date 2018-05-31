«Укрзалізниця»: система онлайн-продажу квитків працює зі збоями

Компанія «Укрзалізниця» заявляє, що до системи онлайн-продажу квитків можливі короткочасні обмеження доступу.

Як повідомляє прес-служба компанії, у зв’язку із сезонним збільшенням попиту на пасажирські перевезення та відкриттям продажу квитків на додаткові літні поїзди удвічі зросло навантаження на систему з продажу квитків.

Через це можливі короткочасні обмеження доступності сервісу на сайті booking.uz.gov.ua, додають в компанії.

«Укрзалізниця» на літо призначила 5 пар додаткових поїздів до Одеси, а ще трьом поїздам збільшила періодичність курсування.

«Укрзалізниця» є національним перевізником вантажів та пасажирів. Метою діяльності компанії, як мовиться на її сайті, «є задоволення потреб у безпечних та якісних залізничних перевезеннях, забезпечення ефективного функціонування й розвитку залізничного транспорту, створення умов для підвищення конкурентоспроможності галузі».