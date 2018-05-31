Літо в Україні розпочинається сухою сонячною – синоптик

В Україні літо розпочинається сухою сонячною, лише в Карпатах є ймовірність локальних дощів.
Як повідомила синоптик Наталка Діденко, водночас температура повітря завтра, 1 червня, знизиться.
«До нас надійде свіжіша повітряна маса. На Сході завтра +18+22 градуси, у Центрі, на Півночі +20+24 градуси, на Півдні +23+26 градусів, на Заході ще втримається майже спека, +25+28 градусів», – написала вона на своїй сторінці в Facebook.
За її даними, у Києві буде сухо, температурою повітря 22-24 градуси.
За прогнозом, цього року літо в Україні буде досить спекотним, однак очікуються різкі перепади температури й вологості.
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