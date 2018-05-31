ДТП зі спецавто в Києві: у поліції кажуть, що їхні співробітники не вживали алкоголь

Поліцейські, які перебували в спецавтомобілі, що збив дитину у Києві, не вживали алкоголь, заявляє прес-служба поліції Києва.

У відомстві повідомляють, що обоє поліцейських пройшли тест на пристрої для визначення рівня сп’яніння.

Прилад показав, що правоохоронці не вживали алкоголь, стверджують у поліції.

За повідомлення, також поліцейських доставляють до лікаря-нарколога, щоб відібрати біологічні зразки для проведення дослідження на встановлення стану сп‘яніння.

У поліції повідомляли, що у Києві у Дарницькому районі поліцейське спецавто збило хлопчика, який їхав на велосипеді, дитина отримала тілесні ушкодження, його госпіталізували.

За фактом автопригоди розпочато кримінальне провадження за статтею 286 ( Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

Раніше видання «Українська правда» з посиланням на джерело у правоохоронних органах повідомило, що у Києві на вулиці Григоренка на нерегульованому пішохідному переході авто з кортежу президента України Петра Порошенка збило велосипедиста на переході, його госпіталізували.

Наразі в Адміністрації президента цю інформацію не коментували.

У березні у поліції повідомляли, що в центрі Києва на перехресті вулиць Шовковичної та Інститутської службовий автомобіль з кортежу збив пенсіонера 1930 року народження.