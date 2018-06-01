У Росії посилили вирок автору віршів про незалежність України

Суд у російському місті Орел посилив вирок поетові і колишньому вчителю Олександру Бившеву за вірші під назвою «На незалежність України». Замість 330 годин обов’язкових робіт йому призначили 400 годин і позбавили права працювати в школі, повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Суд об’єднав вирок 2018 року з вироком 2015 року, тоді поетові призначили півроку виправних робіт за вірш «Українським патріотам». Бившеву зарахували термін відбуття попереднього покарання. Таким чином, суд зменшив кількість годин обов’язкових робіт до 100.

9 квітня Бившев був засуджений до 330 годин обов’язкових робіт за вірші «На незалежність України». Деякі твори поета визнані в Росії екстремістськими. Бившева судили вже чотири рази.