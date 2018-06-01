КВУ: у травні 11 депутатів жодного разу не були зареєстровані на засіданнях Ради

11 депутатів жодного разу не були зареєстровані на засіданнях Верховної Ради в травні, інформує Комітет виборців України.

Згідно з повідомленням, у залі парламенту не реєструвалися Андрій Білецький, Дмитро Ярош, Євгеній Мураєв, Сергій Мельничук (всі позафракційні), Денис Дзензерський («Народний фронт»), Петро Сабашук («Блок Петра Порошенка»). Крім того, у залі не були присутні депутати, які, за даними української влади, залишили країну, – Євген Бакулін («Опозиційний блок»), Олександр Онищенко та Сергій Клюєв (позафракційні).

Також не відвідували засіданні Ради В’ячеслав Константіновський, який написав заяву про складання депутатських повноважень, і Надія Савченко, яка перебуває під арештом за підозрою в підготовці терактів.

Комітет виборців України підрахував, що всі пленарні засідання Ради у травні відвідали 162 народні депутати. В організації зазначають, що серед фракцій і груп найнижчі показники відвідування у «Волі народу» та «Відродження». За даними письмової реєстрації в середньому на засіданнях були відсутні з невідомих причин третина депутатів цих груп: 36% депутатів «Волі народу» та 34% – «Відродження». Також низькі показники в «Опозиційного блоку». З невідомих причин засідання пропустили 28% депутатів фракції.

У КВУ додали, що в середньому були відсутні 17% депутатів БПП, по 16% депутатів «Батьківщини» та «Народного фронту», 13% – Радикальної партії Олега Ляшка.17% депутатів БПП, по 16% депутатів «Батьківщини» та «Народного фронту», 13% – Радикальної партії Олега Ляшка.