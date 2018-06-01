Апеляційний суд залишив під арештом майно Розенблата

Апеляційний суд Києва залишив під арештом майно народного депутата Борислава Розенблата, який є фігурантом так званої «бурштинової справи».

Судова колегія залишила апеляційну скаргу представника депутата без задоволення.

У грудні 201 7 року Солом’янський районний суд Києва задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро України про накладення арешту на майно Розенблата.

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У червні 2017 року детективи НАБУ затримали низку осіб за підозрою в причетності до вимагання й одержання неправомірної вигоди за сприяння іноземній компанії у здійсненні видобутку бурштину в Україні. За даними НАБУ, є щонайменше п’ять епізодів злочинної діяльності, загальна сума хабара – понад 300 тисяч доларів США. Фігурантами цієї справи є народні депутати Борислав Розенблат і Максим Поляков.

За версією слідства, Максим Поляков і Борислав Розенблат з метою отримання неправомірної вигоди внесли до Верховної Ради законопроекти щодо видобутку бурштину в інтересах компанії-нерезидента. Депутати звинувачення слідства відкидають.