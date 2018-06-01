Суд продовжив арешт підозрюваного в державній зраді Єжова

Шевченківський районний суд Києва продовжив арешт підозрюваного в державній зраді чиновника секретаріату Кабінету міністрів України Станіслава Єжова.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо Єжова продовжили до 20 червня.

Читайте також – Гройсман: затриманий працівник секретаріату Кабміну не мав доступу до держтаємниці

Служба безпеки України 20 грудня минулого року повідомила про затримання чиновника секретаріату Кабінету міністрів України, який діяв в інтересах російських спецслужб. За даними слідства, чиновника, який за допомогою спеціального обладнання збирав інформацію щодо діяльності урядових структур, завербували під час тривалого відрядження за кордоном.

У СБУ повідомили, що посадовцю оголосили про підозру за статтею про «державну зраду».

За версією СБУ, затриманий чиновник секретаріату Кабміну збирав інформацію про зарубіжні поїздки і переговори українського прем’єра Володимира Гройсмана за завданням Головного розвідувального управління (ГРУ) Збройних сил Росії.

Натомість у Кремлі сказали, що «не мають жодної інформації» в зв’язку цим затриманням.