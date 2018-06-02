Банкова анонсувала новий закордонний візит Порошенка

Адміністрація президента України повідомила про новий майбутній закордонний візит Петра Порошенка.

За повідомленням, голова держави з 2 до 4 червня відвідає з офіційним візитом Іспанію.

Як зазначено в повідомленні, це буде перший візит іноземного лідера з моменту призначення нового прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса.

Також це перший за останні 22 роки офіційний візит президента України до Іспанії.

У плані візиту, зокрема, зустрічі голови української держави з королем Іспанії Феліпе VI, новопризначеним прем’єр-міністром Педро Санчесом, головою Конгресу депутатів (нижньої палати парламенту) Аною Марією Пастор та представниками ділових кіл Іспанії, повідомили на Банковій.

Також під час візиту президент України разом з українською громадою Іспанії візьме участь у молитві за мир в Україні, яка відбудеться в соборі в Мадриді.

Раніше 2 червня в Іспанії склав присягу новий прем’єр-міністр – соціаліст Педро Санчес. Він замінив консерватора Мар’яно Рахоя, якого парламент країни напередодні відправив у відставку через корупційний скандал навколо його партії.

1 червня парламент Іспанії 180 голосами проти 169 проголосував за відставку уряду під керівництвом Мар’яно Рахоя, керівника правоцентристської Народної партії, яка відтак опинилася в опозиції.

Педро Санчес і його лівоцентристська Іспанська соціалістична робітнича партія є твердими прихильниками Європейського союзу і спільної валюти євро.