Ердоган: «бізнесу Uber кінець» у Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган повідомив, що Туреччина відмовляється від сервісу на замовлення таксі Uber – у відповідь на тиск із боку стамбульських водіїв таксі.

«У нас є власна система таксі. Звідки цей Uber взявся? Ним користуються в Європі, мені до цього байдуже. Ми вирішуватимемо за себе самі… Бізнесу Uber, який з’явився тут, прийшов кінець», – сказав Ердоган у своїй промові пізно ввечері 1 червня.

Раніше компанія Uber заявляла, що хоче працювати з усіма місцевими зацікавленими сторонами для поліпшення транспортної мобільності в турецьких містах і «повністю віддана тому, щоб бути справжнім партнером Туреччини в довгостроковій перспективі».

У Туреччині сервіс Uber почав працювати з 2014 року, відразу викликавши невдоволення у місцевих таксистів. Вони скаржилися на недобросовісну конкуренцію і незаконне ведення бізнесу.

В останні місяці напруженість між водіями таксі і водіями Uber посилилася, особливо в Стамбулі на тлі повідомлень про напади водіїв таксі на водіїв Uber. 10 березня в місті обстріляли машину Uber, після чого компанія опублікувала заяву про збільшення числа інцидентів із застосуванням насильства щодо автомобілів Uber в Туреччині.

Раніше Uber був заборонений або змушений залишити ринки в Болгарії, Данії й Угорщині.

У Франції, Італії, Німеччині, Японії і на Тайвані на роботу сервісу накладені обмеження. Наприклад, в Німеччині Uber з обмеженим набором послуг працює тільки в Берліні і Мюнхені. У Франції через додаток Uber можуть працювати тільки водії з ліцензією на роботу в таксі.