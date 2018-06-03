Ізраїльська авіація завдала ударів по об’єктах руху «Хамас» у Смузі Газа

Ізраїльські реактивні літаки завдали ударів по об’єктах руху «Хамас» у Смузі Газа у відповідь на ракетні удари бойовиків. Про це повідомляє армія Ізраїлю.

2 червня військові заявили, що з боку Гази було випущено щонайменше чотири ракети, три з яких були перехоплені, одна впала, додали військові.

Жодна група не взяла на себе відповідальності за ракетний вогонь.

Жителі Смуги Газа повідомляють, що ізраїльські літаки влучили у три об’єкти, що належать «Хамасу» – ісламістському руху, який контролює палестинський регіон.

Прес-служба ізраїльської армії повідомила, що були уражені 10 об’єктів, «які використовує «Хамас» у трьох таборах в Смузі Газа».

Про жертви ізраїльських ударів або ракетного вогню з боку Гази не повідомляється.

Ізраїль досяг неформальної домовленості про припинення вогню зі збройними палестинськими угрупованнями у Смузі Газа на початку тижня, після найгострішого спалаху військових дій з часу війни 2014 року між Ізраїлем і «Хамасом», що захопив владу у Смузі Гази і контролює цю частину палестинських територій.

За два місяці протестів на кордоні Смуги Гази загинули понад 115 палестинців, іще тисячі були поранені, коли ізраїльські військові відкривали вогонь.

Ізраїль заявляє, що його війська захищають кордон країни, і звинувачує «Хамас» у намаганні піти в наступ під прикриттям протестів.