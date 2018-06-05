Режисер Леонід Кантер скоїв самогубство – поліція

Український режисер Леонід Кантер скоїв самогубство, підтвердили Радіо Свобода у поліції Чернігівської області.

Як повідомив речник обласного управління поліції Сергій Бриль, це сталося 4 червня близько 22:00. За його словами, на місці слідчі знайшли передсмертну записку.

Про те, що Кантера знайшли мертвим, Радіо Свобода повідомили і його близькі.

У Facebook поліції Чернігівщини є повідомлення про самогубство 36-річного чоловіка, що сталося 4 червня, але імені загиблого у повідомленні не вказано.

«Поліція Чернігівщини відкрила кримінальне провадження за фактом самогубства 36-річного чоловіка в одному з сіл Бахмацького району. Надвечір 4 червня до поліції надійшло повідомлення, що в домоволодінні одного з сіл Бахмацького району здійснив самогубство 36-річний чоловік. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група поліції, яка на місці події виявила труп чоловіка з наскрізним вогнепальним пораненням у щелепу. Поряд з тілом правоохоронці виявили зброю», – повідомляє поліція.

Один із найвідоміших мистецьких проектів Леоніда Кантера – «З табуретом до океану», в рамках якого він із друзями мандрував світом із табуретом, описуючи свої пригоди.

У 2007 році Кантер оселився на хуторі Обирок у Чернігівській області, створивши там творче поселення, де збирав друзів з усього світу, організовував фестивалі, мистецькі заходи, творчі школи і народні свята. Серед найвідоміших – фестиваль «ХЛІБ своїми руками» і перший афро-етнічний фестиваль «Мама Африка».

У 2015 році презентували документальний фільм про війну на сході України «Добровольці Божої чоти» режисерів Леоніда Кантера та Івана Яснія. Зйомки у зоні бойових дій, у тому числі в селі Пісках та Донецькому аеропорті, велися кілька місяців.