ГПУ: ще одному екс-«беркутівцю» оголосили підозру в побитті активістів у 2014-му

Колишньому працівникові спецпідрозділу «Беркут», підозрюваному в побитті активістів «Автомайдану» в січні 2014 року в Києві, повідомили про підозру, заявляє Генеральна прокуратура України.

«4 червня за результатами проведеного досудового розслідування повідомлено про підозру колишньому працівнику БМОП «Беркут» ГУ МВС України у Львівській області – другому співучаснику вчинення 19.01.2014 року на вулиці Богатирській у Києві групою правоохоронців умисних дій, які явно виходять за межі наданих їм повноважень і супроводжувалися насильством, незаконним застосуванням спеціальних засобів щодо учасників ГО «ВО Автомайдан», що пікетували колону автомобілів підрозділів ПМОП «Беркут», які прямували до резиденції «Межигір’я», а також пошкодженням автомобіля пікетувальників на суму понад 80 тисяч гривень», – повідомляє ГПУ.

Підозрюваному вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, яке планують направити до суду для розгляду.

У червні минулого року Генпрокуратура направила до суду обвинувальний акт щодо п’яти колишніх працівників спецпідрозділу «Беркут», які у січні 2014 року затримали і побили активістів «Автомайдану».

Під час подій Революції гідності Міністерство внутрішніх справ мотивувало затримання «Беркутом» активістів «Автомайдану» їхніми хуліганськими діями, зокрема і щодо правоохоронців. Затриманих тоді навіть судили, але зі зміною влади після Революції гідності судові процеси проти «автомайданівців» припинилися.