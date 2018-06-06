У Дніпрі знесли прибудову до останнього історичного дерев’яного будинку

У центрі Дніпра, на Крутогірному узвозі, комунальники знесли прибудову до історичної будівлі – останнього дерев’яного будинку в місті. Як розповіли Радіо Свобода мешканці будинку, прибудову зруйнували за допомогою важкої техніки, жителі намагалася завадити роботі техніки.

За словами власниці прибудови, яка не називає свого прізвища, помешкання було частиною її квартири. Вона стверджує, що відновила ґанок, який є у плані будівлі. Як зазначила власниця, у неї є всі дозволи на прибудову, і вона збирається оскаржити дії комунальних служб у суді.

Як заявив заступник міського голови Михайло Лисенко, раніше будівля мала дерев’яний ґанок, але через поганий стан він був демонтований, а те, що звели мешканці, – це самочинна забудова, яка псує вигляд.

«У плані колись був дерев’яний ґанок, але він був демонтовано колишнім балансоутримувачем. Ніяких дозволів на капітальне будівництво у мешканців немає. Рішення узгоджується з величезною кількістю інстанцій», – сказав Михайло Лисенко.

Він також додав, що будівля перебуває на балансі комунального підприємства «Жилсервіс-2» і нею можуть зацікавитись інвестори, однак жителі, попри пропозиції виселитись і переселитись в інше житло, не хочуть залишати своїх квартир.

Водночас мешканці будинку звинувачують міську владу в доведенні споруди до аварійного стану: за сто років будинок жодного разу не ремонтувався, зараз у ньому не працює каналізація, немає світла.

Радіо Свобода звернулось з інформаційним запитом до Дніпропетровського обласного центру охорони історико-культурних цінностей, щоб з’ясувати законність добудови, статус споруди й відповідальних за збереження будівлі сторічної давнини.

За інформацією мерії Дніпра, будинок на Крутогірному узвозі (колишня вулиця Рогальова), 5 у Дніпрі – найстаріший двоповерховий дерев’яний будинок, що зберігся в місті, решта згоріли від численних пожеж. Він був збудований наприкінці XIX століття, стан будівлі з кожним роком погіршується. Зараз у ньому проживає п’ять сімей.

У квітні мерія Дніпра оголосила про здійснення програми реконструкції історичних будівель у центральній частині міста. З деяких будівель мешканців попросили прибрати антени й кондиціонери, а також демонтувати металопластикові вікна і скло на засклених балконах. Програма реконструкції триватиме до кінця 2021 року.