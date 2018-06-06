Бойовики на Донбасі здійснили сім обстрілів з початку доби – штаб

Штаб Операції об’єднаних сил заявляє, що з початку доби 6 червня підтримувані Росією бойовики сім разів порушили режим припинення вогню, з них один раз із забороненого мінськими домовленостями озброєння. За цими даними, бойовики стріляли зі 120- та 82-міліметрових мінометів поблизу Опитного на Донеччині.

Втрат серед українських військових немає, ідеться у вечірньому зведенні.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» ще не повідомляли про бойові дії 6 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Практично щодня сторони заявляють про його порушення й звинувачують у цьому одна одну.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.