Померла українська режисерка Кіра Муратова

Сьогодні, 6 червня, померла відома українська режисерка Кіра Муратова. Про це повідомили у Facebook журналіст і телепродюсер Юрій Мінзянов, мистецький оглядач газети «День» Дмитро Десятерик.

«Пішла Кіра... з нею ціла епоха ... пам’ятаю, як ще студентом ВДІКу (Всесоюзний державний інститут кінематографії – ред.) плакав на «Долгих проводах»... Якісь чорні дні настали, кругом смерть... смерть...», – написав Мінзянов.

Кіра Муратова народилася 5 листопада 1934 року в селі Сороки в Румунії у родині росіянина Георгія Короткова та єврейки Наталії Скурту. Під час Другої світової війни перебирається до Бухареста, в 1950-х емігрує до СРСР, стає радянською громадянкою. Навчалася на філологічному факультеті Московського державного університету. 1959 року закінчила режисерський факультет ВДІК (майстерня Сергія Герасимова і Тамари Макарової). 1961 року дебютувала як режисер, працювала на Одеській кіностудії. Перші фільми зняла з чоловіком Олександром Муратовим.

Фільм «Короткі зустрічі» став її першою самостійною роботою як режисера. До нього ж вона написала і сценарій (у співавторстві з Леонідом Жуховицьким) та зіграла головну роль разом з Володимиром Висоцьким.

Наступний її фільм «Довгі проводи» спеціальною постановою ЦК Компартії України був заборонений більше ніж на півтора десятиліття. У 1987 році цей фільм отримав премію на Міжнародному кінофестивалі в Локарно.

Подією кількох міжнародних кінофестивалів став фільм «Настроювач» (2004).

2017 року Кіру Муратову запрошено до складу Американської кіноакадемії, яка визначає володарів премії «Оскар». Жила в Одесі.