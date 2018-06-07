Екс-нападник «Шахтаря» перейшов до португальської «Бенфіки»

Колишній нападник донецького «Шахтаря», аргентинець Факундо Феррейра підписав контракт із португальською «Бенфікою», інформує прес-служба цієї команди.

Згідно з повідомленням, угода розрахована на чотири роки.

27-річний Феррейра перейшов до «Шахтаря» у 2013 році. Із того часу він по три рази вигравав чемпіонат, кубок та суперкубок України. У сезоні 2016-2017 років аргентинець став найкращим бомбардиром української першості з футболу, забивши 13 голів. Після завершення минулого сезону в нього закінчився контракт з «гірниками».

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5 червня «Манчестер Юнайтед» оголосив, що підписав півзахисника донецького «Шахтаря» Фреда. За даними ЗМІ, англійці заплатили за гравця 60 мільйонів євро.