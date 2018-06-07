«Північний потік-2»: згоду не дала лише Данія

Лише Данія ще не дала згоди на будівництво газопроводу «Північний потік-2», яким Росія планує постачати до центральної Європи газ в обхід України та Польщі.

Шведська влада офіційно схвалила будівництво, заявив 7 червня міністр промисловості та іновацій країни Мікаель Дамберґ, передає шведське видання SVT. Швеція стала третьою країною, яка слідом за Фінляндією і Німеччиною видала дозвіл на будівництво трубопроводу.

Стаття 79 Конвенції ООН з морського права забороняє Швеції перешкоджати прокладанню газопроводу за умови відсутності забруднення від нього. У вересні 2016 року міністр закордонних справ Швеції Марґот Валльстрем заявила, що «у Швеції немає юридичних підстав, щоб зупинити проект», проте країна буде максимально вимоглива до екологічних умов будівництва. Дамберґ підтвердив цю позицію, додавши, що в уряду Швеції «негативне ставлення до проекту в цілому», оскільки, на його думку, ЄС «має зменшити залежність від російського газу» як інструменту «політичного тиску».

Газопровід, який повинен пройти по дну Балтики і прокачувати природний газ з Росії до Німеччини, викликає побоювання у країн Центральної та Східної Європи, а також Сполучених Штатів. Критики проекту в Литві, Латвії, Естонії, Польщі, США та інших країнах стверджують, що його реалізація дозволить Москві використовувати газопровід як інструмент політичного впливу в Європі.

У Німеччині та Австрії вважають «Північний потік – 2» виключно економічним проектом та «приватною ініціативою», як висловився про це німецький президент Франк-Вальтер Штайнмаєр. Канцлер Німеччини Ангела Меркель в квітні обіцяла не допустити будівництва газопроводу в разі, якщо не будуть забезпечені інтереси України як країни-транзитера російського газу.

У квітні президент України Петро Порошенко в інтерв'ю німецькому виданню Handelsblatt назвав «Північний потік-2» «хабарем» за лояльність Росії. 1 червня журнал Foreign Policy з посиланням на три джерела повідомляв, що адміністрація Трампа розробляє санкції проти німецьких та інших європейських компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу «Північний потік-2».