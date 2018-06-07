Прибудова до історичного будинку в Дніпрі була незаконною – пам’яткоохоронне відомство

Прибудова до історичного дерев’яного будинку в центрі Дніпра, знесена комунальниками, була незаконною. Про це Радіо Свобода в четвер повідомили у відповідь на інформаційний запит у Дніпропетровському обласному центрі охорони історико-культурних цінностей.

За даними центру, двоповерховий дерев’яний будинок на узвозі Крутогірному, 5 має статус «щойно виявленого об’єкту культурної спадщини за видом «архітектура», відповідно до історико-архітектурного опорного плану, затвердженого мерією в складі Генплану міста.

Як поінформували в центрі охорони історико-культурних цінностей, відповідальним за захист об’єкту від загрози знищення, руйнування та пошкодження, забезпеченням дотримання режиму використання території пам’ятки, а також здійснення заходів щодо її збереження є виконком Дніпровської міської ради.

«Разом з тим, власник або уповноважений ним орган, користувач зобов’язані утримувати пам’ятку в належному стані, своєчасно провадити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення», – мовиться у відповіді відомства.

5 червня у Дніпрі на Крутогірному узвозі комунальники за допомогою важкої техніки знесли прибудову до історичної будівлі – останнього дерев’яного будинку в місті. Міська влада заявила, що рятує будинок від спотворення. Водночас власниця прибудови, яка не називає свого прізвища, заявила, що помешкання було частиною її квартири. Вона стверджує, що відновила ганок, який є в плані будівлі, що є всі дозволи на прибудову, і вона збирається оскаржити дії комунальних служб у суді.

Також мешканці будівлі звинуватили міську владу в доведенні пам’ятки до руйнування: за свою понад сторічну історію споруда жодного разу не ремонтувалась.

Будинок на Крутогірному узвозі (колишня вулиця Рогальова), 5 в Дніпрі – найстаріший двоповерховий дерев’яний будинок, що зберігся в місті, решта згоріли від численних пожеж. Він був збудований наприкінці XIX століття, стан будівлі з кожним роком погіршується, у ньому не працюють комунікації. Зараз у будинку проживає п’ять сімей.