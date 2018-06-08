Серед загиблих у Грузії туристів немає українців – МЗС

Серед загиблих у горах Грузії туристів немає громадян України, повідомила у Twitter речниця Міністерства закордонних справ Мар’яна Беца. За її словами, це спростувала грузинська влада.

Під час сплаву на річці Ачарісцкалі в Хелвачаурі (Грузія) 8 червня загинули четверо туристів, на місці мобілізовані рятувальна служба й правоохоронці. Раніше Беца зазначала, що МЗС перевіряє, чи були серед постраждалих українці.

Як повідомив проект Радіо Свобода Эхо Кавказа, у зв'язку з тим, що сталося, Міністерство внутрішніх справ Грузії почало розслідування за статтею 116 їхнього Кримінального Кодексу «Заподіяння смерті з необережності».