Українські гідроархеологи знімають підводний фільм про турецьку галеру

Учасники гідроархеологічної експедиції Хортицького заповідника анонсують фільм, який вони знімають у гирлі Дніпра, де досліджують затонулу турецьку галеру.

«Наші гаджети. Буде вам фільм з-під води», – написав у Facebook 8 червня учасник експедиції, завідувач наукової бібліотеки національного заповідника «Хортиця» В’ячеслав Зайцев.

Днем раніше він повідомив, що гідроархеологи із Запоріжжя, Херсона та Одеси 7 червня в гирлі Дніпра розпочали дослідження османської галери другої половини ХVII століття, яка лежить на дні однієї з проток.

Судно було знайдене в 90-х роках херсонськими дайверами. Вони підняли на поверхню унікальні артефакти – гармату, особисті речі, кераміку. Судно має в довжину 38 метрів і від п’яти до шести метрів у ширину.

Роботи в межах гідроархеологічної експедиції «Османська галера: в пошуках турецьких флотилій XVII століття» триватимуть два тижні. Поки піднімати судно не планують.