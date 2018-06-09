МЗС Білорусі назвало продовження американських санкцій «застарілою позицією»

Санкції США проти Білорусі були запроваджені 2006 року, але відтоді білорусько-американські відносини істотно змінилися – так білоруське Міністерство закордонних справ відреагувало на продовження цих санкцій.

«Це рішення було ініційоване в 2006 році адміністрацією президента США Джорджа Буша-молодшого. Білорусько-американські відносини за цей час суттєво змінилися. Але, як ми бачимо, в деяких питаннях Вашингтон, на жаль, поки що не в змозі переглянути свою застарілу позицію щодо Білорусі», – наводить слова заступника керівника управління інформації і цифрової дипломатії МЗС Білорусі Андрія Шуляка прес-служба МЗС.

За словами Шуляка, Білорусь зміцнює регіональну і міжнародну безпеку. А тому твердження про загрозу для інших держав «звучить абсурдно».

«Нинішнє рішення американської сторони не відповідає дійсному стану справ у відносинах Білорусі та США, – сказав Андрій Шуляк. – Білоруська сторона зацікавлена в продовженні конструктивної взаємодії зі Сполученими Штатами».

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8 червня в Білому домі повідомили, що президент США Дональд Трамп продовжив ще на один рік санкції проти білоруських чинних і колишніх державних посадовців. У списку – 10 осіб, зокрема президент країни Олександр Лукашенко.

«Дії і політика певних членів уряду Білорусі й інших осіб продовжують створювати неординарну і виняткову загрозу для національної безпеки і зовнішньої політики США», – йдеться в заяві Білого дому від 8 червня.

Вперше санкції США проти представників влади Білорусі були запроваджені в 2006 році – після президентських виборів, які США і Євросоюз визнали недемократичними.