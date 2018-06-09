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10 Червень 2018, Київ 00:31
Новини | Події

Депутат Ради постраждав в аварії легкомоторного літака в Польщі – Мосійчук

Народний депутат від «Радикальної партії» Юрій Чижмарь (на фото) наразі в лікарні, повідомляє його однопартієць Ігор Мосійчук

Народний депутат від «Радикальної партії» Юрій Чижмарь постраждав в аварії легкомоторного літака в Польщі, повідомив його однопартієць Ігор Мосійчук у Facebook.

«Сьогодні в польському Жешуві розбився легкомоторний літак на борту якого перебував наш колега, народний депутат від «Радикальної партії Олега Ляшка» – Юрій Чижмарь. Юрій наразі в лікарні», – написав Мосійчук.

Про стан Чижмаря народний депутат не повідомляє.

За інформацію польських ЗМІ, зареєстрований в Україні літак розбився в аеропорту «Жешув-Ясьонка», постраждали три людини.

43-річний Чижмарь є членом комітету Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки.

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