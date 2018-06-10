Прокуратура Сумщини подала новини у зв’язку з вибухом гранати в нічному клубі

Прокуратура Сумської області повідомила про перебіг розслідування вибуху гранати в нічному клубі в Сумах.

За цим повідомленням, зловмисникові, який кинув у натовп відвідувачів нічного клубу гранату, повідомлено про підозру, яку погодила Сумська місцева прокуратура.

Як повідомив керівник Сумської місцевої прокуратури Валерій Могильний, дії 28-річного зловмисника кваліфіковано за ч. 2 ст. 15, пп. 1, 5, 7 ч. 2 ст. 115 (закінчений замах на вбивство двох або більше осіб, вчинений способом, небезпечним для життя багатьох осіб та з хуліганських мотивів), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження з бойовими припасами). ч. 2 ст. 342 (опір працівникові правоохоронного органу під час виконання ним службових обов’язків) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство із застосуванням предмета, заздалегідь заготовленого для заподіяння тілесних ушкоджень) Кримінального кодексу України.

Прокуратура вже готує клопотання про обрання підозрюваному запобіжного у вигляді тримання під вартою без права на заставу, мовиться в повідомленні.

Рано-вранці 10 червня, близько 5-ї години 35 хвилин, у нічному клубі «Луна» в Сумах пролунав вибух. За медичною допомогою звернулось 8 осіб, госпіталізовано – 7, 1 із яких перебуває в реанімаційному відділенні. Постраждалим від 18 до 34 років.

«Встановлено, що молодий чоловік, на голові якого була балаклава, увійшов у хол клубу, зірвав чеку та кинув у натовп гранату, після чого відразу намагався втекти, але був затриманий у сусідньому дворі. Як з’ясувалось, затриманий за 30 хвилин до вибуху вже приходив у нічний клуб, проте охоронці не впустили його всередину», – повідомили у прокуратурі.

Зловмисника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, на обрання запобіжного заходу він чекає в ізоляторі тимчасового тримання.