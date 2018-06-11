На Донбасі поранені троє українських військових – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 10 червня зазнали поранень троє українських військових, повідомляє штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики 32 рази порушили режим припинення вогню, з них сім разів із застосуванням важкого озброєння.

Як ідеться в ранковому зведенні, на Луганщині найбільш активні бойові дії тривали в районі населеного пункту Новотошківське. Саме поблизу Новотошківського уночі 11 бойовики, за даними українських військових, застосували «заборонені міжнародними домовленостями 122-міліметрові артилерійські системи, наражаючи на небезпеку мирних мешканців найближчих населених пунктів».

Штаб також вказує, що на Донеччині під вогнем опинилися Опитне, Павлопіль, Водяне та Лебединське.

В угрупованнях «ДНР» та «ЛНР» про бойові дії за добу 10 червня ще не повідомляли.

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Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.