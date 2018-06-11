Міністри «нормандського формату» обговорять введення миротворців на Донбас

Міністри закордонних справ Німеччини, Франції, Росії та України зустрінуться в Берліні 11 червня, щоб обговорити конфлікт на Донбасі. Очікується, що одним із центральних буде питання про розгортання миротворчої місії ООН.

Усі сторони переговорів підтримують таку місію, але мають різні позиції щодо її мандату.

Україна, Німеччина та Франція прагнуть, щоб війська ООН були розгорнуті на всіх територіях, контрольованих бойовиками, підтримуваними Росією, в тому числі на українсько-російському кордоні. Москва виступає проти цієї ідеї.

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З квітня 2014 року на Донбасі загинули понад 10 тисяч 300 людей.

6 червня Рада безпеки ООН закликала всі сторони конфлікту виконати домовленості 2015 року і висловила «серйозну стурбованість» через погіршення ситуації на сході України. Всі 15 членів Ради безпеки, включно з Росією, погодились на заяву, схвалену з ініціативи Франції та Німеччини. Це перша заява Ради безпеки щодо України від січня 2017 року.

За даними Управління верховного комісара ООН з прав людини, кількість цивільних жертв в результаті конфлікту перевищила 2700 людей, ще дев’ять тисяч зазнали поранень.

За оцінками, 1,6 мільйона людей стали біженцями всередині країни, це наймасовіше вимушене переселення в Європі та серед 10 найбільших у світі.

Понад півмільйона цивільних живуть у межах п’яти кілометрів від лінії контакту протяжністю 457 кілометрів. Ці люди постійно піддаються ризику обстрілів.