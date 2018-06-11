В Україні переважає надзвичайний рівень пожежної небезпеки – ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про ризик пожеж в Україні.

«За даними Укргідрометцентру, 11 червня в Україні, крім більшості районів Закарпаття, переважатиме надзвичайний (5 класу) рівень пожежної небезпеки», – вказують рятувальники на своєму сайті.

Про високий або надзвичайний рівень пожежної небезпеки у ДСНС попереджають уже близько місяця. На початку червня загоряння на площі 12 гектарів сталося в Чорнобильській зоні, пожежу вдалося ліквудувати менш як за три доби.