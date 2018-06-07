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07 Червень 2018, Київ 19:20
Новини | Події

Пожежу в Чорнобильській зоні ліквідовано – ДСНС

Гасіння пожежі в Чорнобильській зоні, 6 червня 2018 року

Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформує, що о 17:50 7 червня пожежу в лісовому масиві у зоні відчуження ліквідовано. Радіаційний фон у містах Київ, Чорнобиль та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває у межах норми, вказують рятувальники.

5 червня о 10:10 у Зоні відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення сталося загоряння сухої трави з подальшим розповсюдженням пожежі в лісовий масив на площі близько 12 гектарів.

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О 18:05 6 червня пожежу було локазіовано на загальній площі близько 2 гектарів.

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