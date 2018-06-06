У Чорнобильській зоні відкритого вогню немає – ДСНС

У Чорнобильській зоні станом на 21:00 6 червня триває ліквідація пожежі, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

«О 18:05 пожежу було локазіовано на загальній площі близько 2 гектарів. Ситуація контрольована. Відкритого вогню немає, спостерігається тління двох осередків лісової підстилки, трави, повалених дерев та пеньків», – ідеться в повідомленні.

Рятувальники також вказують, що радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває в межах норми.

Поліція Київської області повідомила 6 червня про відкриття кримінального провадження через пожежу в Чорнобильській зоні за статтею «знищення або пошкодження лісових масивів».

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Пожежа виникла 5 червня вранці, спочатку зайнялася трава, потім вогонь поширився на ліс на площі близько 12 гектарів.