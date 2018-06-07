ДСНС про Чорнобиль: продовжується гасіння двох окремих осередків

Рятувальники продовжують гасити в Чорнобильській зоні два окремі осередки на загальній площі близько 1,5 гектара, повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

Станом на восьму ранку 7 червня авіація скинула на вогонь 318 тонн води, зазначили в ДСНС.

Пожежа виникла 5 червня вранці, спочатку зайнялася трава, потім вогонь поширився на ліс на площі близько 12 гектарів. У ДСНС зазначають, що пожежу локалізували о 18:05 6 червня.

Рятувальники вказують, що радіаційний фон у Києві, Чорнобилі та на промисловому майданчику ЧАЕС перебуває в межах норми.

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Поліція Київської області повідомила 6 червня, що відкрила кримінальне провадження через пожежу в Чорнобильській зоні за статтею «знищення або пошкодження лісових масивів».