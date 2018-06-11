Понад 30 людей загинули внаслідок терактів в Афганістані

Щонайменше 33 людини загинули в Афганістані 11 червня внаслідок кількох атак – нападу самогубці в Кабулі, вибуху закладеної на дорозі бомби в провінції Газні та скоординованих нападів у провінціях Нангархар і Кундуз.

За даними влади, в Кабулі зловмисник підірвав себе поруч із входом до будівлі Міністерства відновлення та розвитку села – 12 людей загинули та понад 30 були поранені.

У північній провінції Кундуз щонайменше 15 співробітників афганських сил безпеки були вбиті 11 червня під час нападу талібів.

У східній провінції Газні, бомба вибухнула під мікроавтобусом, загинули шестеро людей.

В Афганістані рух «Талібан» оголосив 9 червня триденне перемир’я, присвячене Ід-аль-Фітр, святу з нагоди закінчення священного для мусульман місяця Рамадан. Це перший подібний такий крок з боку «Талібана». Сталося це після одностороннього оголошення про припинення бойових дій з боку афганського уряду.

Оголосивши триденне перемир’я з нагоди завершення священного місяця Рамадану, «Талібан» водночас попередив, що воно не поширюється на іноземні війська, проти яких він буде вести бойові дії й надалі.