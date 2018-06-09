«Талібан» оголошує триденне перемир’я в Афганістані з нагоди закінчення Рамадану

В Афганістані «Талібан» оголосив триденне перемир’я, присвячене Ід-аль-Фітр, святу з нагоди закінчення священного для мусульман місяця Рамадан. Це перший подібний такий крок з боку «Талібана». Сталося це після одностороннього оголошення про припинення бойових дій з боку афганського уряду.

Оголосивши триденне перемир’я з нагоди завершення священного місяця Рамадану, «Талібан» водночас попередив, що воно не поширюється на іноземні війська, проти яких він буде вести бойові дії й надалі.

Незважаючи на оголошення, офіційні представники в Афганістані повідомили дев’ятого червня, що бойовики «Талібану» вбили понад 40 бійців урядових військ під час нападів, що мали місце по цілій країні.

Принаймні 25 місцевих поліцейських загинули, коли таліби брали штурмом три контрольно-пропускні пункти в районі Кала-е Зал в провінції Кундуз на півночі країни дев’ятого червня, повідомив Аманаддін Куреші, губернатор одного з сусідній районів.

Куреші сказав, що восьмеро талібів були вбиті і дев’ятеро поранені внаслідок сутичок.

В західній провінції Герат принаймні 17 афганських солдатів були вбиті коли бойовики «Талібану» напали на КПП в рані Завол, сказав речник уряду провінції. Ще 13 афганських вояків зазнали поранень.

Рідкісна позивна ознака?

Неочікуване припинення вогню сталося двома днями по тому, як президент Афганістану Ашраф Гані сам несподівано оголосив тижневе перемир’я проти «Талібану» та мережі «Хаккані».

Урядове перемир’я, яке не стосується екстремістського угруповання «Ісламська держава» та «Аль-Кайди», триватиме з 12-го десь по 20-те червня. Перемир’я, оголошене «Талібаном», як очікується, триватиме з 12 по 14 червня.

Бійцям «Талібану» наказано припинити наступальні операції проти афганських сил в перші три дні Ід-аль-Фітру

Це вперше з часу вторгнення міжнародної коаліції на чолі зі США до Афганістану, внаслідок якого «Талібан» було усунуто від влади в 2001 році, коли нині таліби оголосили – нехай і короткотермінове – припинення вогню.

Бійцям «Талібану» «наказано припинити наступальні операції проти афганських сил в перші три дні Ід-аль-Фітру», – повідомили таліби в заяві, що її оприлюднено дев’ятого червня. Але заява додає, що в разі нападу, «Талібан» «буде сильно захищати (себе)».

Заява також каже, що «Талібан» може також розглянути можливість звільнення військовополонених, якщо вони пообіцяють не повертатися до бойових дій.

І хоча перемир’я, оголошене «Талібаном», не є прямою відповіддю на пропозиції президента Гані, все ж це є рідкісною позитивною ознакою для складного мирного процесу.

Це є заохочуючим та важливим кроком до перспективи встановлення миру

«Оголошене «Талібаном» припинення вогню проти Афганської національної армії під час Ід-аль-Фітру і ознака готовності звільнити полонених і заохочуючим та важливим кроком до перспективи встановлення миру», – написав у Твіттері посол Афганістану в Пакистані Омар Захілвал дев’ятого червня.

Рішення президента Гані про тижневе перемир’я з’явилось після того, як ісламські клерики проголосили фатву (указ) проти самогубних нападів на зустрічі в Кабулі, яка сама стала мішенню нападника-смертника, в результаті чого загинули 14 людей і відповідальність за який взяла на себе «Ісламська держава».

Гані погодився з рекомендацією клериків проголосити перемир’я з «Талібаном».

Гані закликав до перемир’я з талібами й раніше, але цього разу це була перша пропозиція до перемир’я без передумов з часу його обрання президентом в 2014 році.

Незважаючи на більш агресивні військові операції проти «Талібану» згідно з новою стратегією, що її ухвалив президента США Дональд Трамп минулого року, «Талібан» все ще утримує під своїм контролем значні обшири Афганістану.

США повідомили, що американські вояки та війська союзників в Афганістані будуть з повагою ставитись до оголошеного перемир’я.

Американський командувач в Афганістані сказав, що військові операції проти «Ісламської держави» будуть посилені під час тимчасового припинення вогню.