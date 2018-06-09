Афганістан: таліби вперше запропонували перемир’я

В Афганістані «Талібан» оголосив триденне перемир’я, присвячене Ід-аль-Фітр, святу з нагоди закінчення священного для мусульман місяця Рамадан. Це перша така їхня пропозиція від 2001 року, коли вторгнення в Афганістан сил під егідою США привело до повалення режиму талібів.

Заява пролунала у відповідь на раніше оголошене афганським урядом припинення вогню.

Водночас таліби попередили, що перемир’я не поширюватиметься на іноземні сили, яких обіцяють і далі атакувати.

Перемир’я, запропоноване «Талібаном», має діяти 12-14 червня. Уряд оголосив про припинення вогню з 12 до 20 червня. При цьому, як сказав президент Афганістану Ашраф Гані, припинення вогню не стосуватиметься бойовиків «Ісламської держави» і «Аль-Каїди».

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США заявили, що їхні сили і партнери по коаліції дотримуватимуться перемир’я. При цьому чільний американський генерал в Афганістані наголосив, що під час цього перемир’я буду посилені військові операції проти екстремістського угруповання «Ісламська держава».

Тим часом, 9 червня влада Афганістану повідомила, що внаслідок нападів талібів у країні загинули понад 40 представників урядових сил безпеки.

Незважаючи на більш агресивну військову операцію проти «Талібану», що проводиться за новим підходом, схваленим президентом США Дональдом Трампом, таліби все ще контролюють значні території в Афганістані.