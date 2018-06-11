Українські журналісти створили сайт для аналізу електронних декларацій чиновників

Українські журналісти-розслідувачі та громадські антикорупційні організації створили сайт «Декларації». Як заявляють ініціатори, їхній проект – це спроба зробити електронні декларації чиновників легкодоступними для аналізу.

Розробники сайту стверджують, що він працює краще за реєстр Національного агентства з питань запобігання корупції. Так, на «Деклараціях» можна шукати не лише за іменем, а й за будь-яким словом з декларації, відсортувати їх за роками чи структурами, порівняти підписатися на нові декларації тощо.

«Зареєструйся, збережи свій пошуковий запит як підписку, і всі нові декларації будуть приходити до тебе на пошту/рсс за секунду після декларування», – пояснюють журналісти.

Також на сайті працюватиме й система «порівнянь»: можна, наприклад, додати двох декларантів або одного, але за різні роки, й швидко отримати інфографіку.

Ініціатори проекту «Декларації» гарантують, що декларації депутатів і чиновників, представлені на сайті, на 100% збігаються з НАЗК, бо підтягуються звідти, але зручніші. Користування ресурсом безкоштовне, проте зареєструватися все ж потрібно, зазначають розробники.

За даними НАЗК, українські депутати і чиновники до 1 квітня подали 816 тисяч декларацій за 2017 рік.

Згідно з законодавством, серед функцій НАЗК є контроль та перевірка декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зберігання та оприлюднення таких декларацій, проведення моніторингу способу життя цих людей.

Агентство зазнає критики з боку активістів боротьби з корупцією за недостатню, на їхню думку, роботу із запобігання та протидії корупції.

Запровадження електронного декларування особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, було однією з вимог Європейського союзу для реалізації безвізового режиму з Україною.