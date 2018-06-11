Правозахисники: СБУ відповідальна за насильницькі зникнення з метою обміну

«Харківська правозахисна група» заявляє, що Служба безпеки України насильно утримує людей для обміну на військових і цивільних, які перебувають у полоні угруповань «ДНР» і «ЛНР».

«Йдеться про те, що СБУ формує так званий «обмінний фонд»: шукає людей, які причетні до скоєння злочинів, пов’язаних з сепаратизмом, державною зрадою, тероризмом й інших, які є в підслідності СБУ, затримує їх і пропонує обмін на заручників у «ЛНР» і «ДНР» замість кримінального переслідування і великих строків покарання. Затримані, як правило, погоджуються на обмін», – йдеться в оприлюдненому 11 червня звіті.

Після цього, за даними правозахисників, цих людей вивозять у невідомі місця попереднього ув’язнення СБУ, яких за законом у Служби безпеки бути не може. Там затриманих «тримають до обміну без будь-якої комунікації із зовнішнім світом».

Читайте також: Із «таємних тюрем» СБУ за півроку звільнили 18 осіб – правозахисники

«Де саме розташовані ці «таємні тюрми СБУ» – незрозуміло. Окремі свідчення і звіти міжнародних організацій вказують на камери в управліннях СБУ східних міст України», – йдеться у звіті «Насильницькі зникнення в Україні та зникнення безвісти під час воєнного конфлікту на сході в 2014-2018 роках», – заявляють правозахисники.

У СБУ ці звинувачення поки що не коментували. Телефон речниці спецслужби на час публікації новини не відповідав. Радіо Свобода готує інформаційний запит до Служби безпеки.

Раніше про так звані «таємні тюрми» українських спецслужб, а також неправомірні утримання людей з боку правоохоронних органів в Україні заявляли, зокрема, у міжнародних правозахисних організаціях Amnesty International і Human Rights Watch. СБУ неодноразово заперечувала наявність таємних тюрем.