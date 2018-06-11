У Берліні відбуваються переговори глав МЗС у «нормандському форматі»

У Берліні (Німеччина) відбувається зустріч міністрів закордонних справ у «нормандському форматі».

Участь у переговорах беруть міністри закордонних справ України Павло Клімкін, Німеччини - Гайко Маас, Франції - Жан-Ів Ле Дріан та Росії - Сергій Лавров.

Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас у понеділок заявив, що в першу чергу на зустрічі планують обговорити можливу миротворчу місію ООН на сході України.

«Нова тема на сьогодні – це місія ООН в Україні. Це допоможе пожвавити мирний процес в Україні, спираючись на нашу оцінку ситуації, а також запропонувати нові рамки для врегулювання конфлікту», – сказав Маас журналістам.

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін у мережі Twitter назвав теми розмови в «нормандському форматі» в Берліні 11 червня.

«Реальна безпека під контролем ОБСЄ та миротворців, звільнення наших хлопців та справжні вибори, організовані Україною та міжнародним співтовариством – це шлях до миру», – зазначив український міністр.

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Усі сторони переговорів підтримують запровадження миротворчої місії, але мають різні позиції щодо її мандату.

Україна, Німеччина та Франція прагнуть, щоб війська ООН були розгорнуті на всіх територіях, контрольованих бойовиками, підтримуваними Росією, в тому числі на українсько-російському кордоні. Москва виступає проти цієї ідеї.

Попередня зустріч глав МЗС країн «нормандської четвірки» відбулася 18 лютого 2017 року.

У лютому 2018 року зустріч глав МЗС країн «нормандського формату» була запланована на полях Мюнхенської конференції з безпеки, але згодом з’ясувалося, що вона не відбудеться, бо на неї не встигає прибути німецька делегація.