Раді пропонують запровадити кримінальну відповідальність за «кнопкодавство»

У Верховній Раді України зареєстрували законопроект, який передбачає запровадження кримінальної відповідальності за неособисте голосування народних депутатів.

Документ, який 11 червня надійшов на розгляд профільного комітету, пропонує доповнити Кримінальний кодекс України статтею: «Неособисте голосування народного депутата України, тобто голосування народного депутата України на пленарному засіданні Верховної Ради України за іншого народного депутата України карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років та штрафом у розмірі десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Автором є депутат «Народного фронту» Леонід Ємець.

«На жаль, таке явище як «кнопкодавство», тобто голосування народними депутатами України за інших народних депутатів України, існує в українському парламенті вже давно. І ні Революція гідності, ні наступні дострокові перевибори до Верховної Ради України 2014 року не змогли змінити цю ситуацію», – йдеться в пояснювальній записці до документа.

Раніше в парламенті вже реєстрували законопроекти, які передбачали відповідальність за неособисте голосування. Зокрема, у червні 2015 року депутати підтримали у першому читанні законопроект, який передбачає відповідальність за неособисте голосування. Документ, який не був ухвалений у цілому, передбачав, що «кнопкодавів» каратимуть позбавленням права брати участь у засіданнях парламенту, втратою керівних посад у комітетах чи невключенням до офіційних парламентських делегацій.