Електронні картки, відбитки пальців чи Пат Кокс: як дисциплінувати депутатів

Єдина електронна картка депутата, яку запропонував голова Верховної Ради України Андрій Парубій – це технічне рішення, яке не вирішить проблему загалом, переконаний народний депутат Вадим Денисенко. Натомість нагадує про пропозицію екс-президента Європарламенту Пата Кокса – голосувати простою більшістю від кількості присутніх депутатів. А парламентар Віталій Купрій вважає, що Верховній Раді допоможуть тільки дострокові вибори.

«Ми під час наради домовилися, зініціювали ідею щодо введення єдиної електронної карти для народного депутата, яка б працювала і на вхід до зали Верховної Ради України, і для голосування, і для голосування в комітетах, як це є в європейському парламенті. Я дав усі доручення апарату Верховної Ради України, щоб було підготовлено технічні умови для того, щоб єдина електронна картка могла працювати, що зніме для нас питання і з реєстрацією в залі, і з персональним голосуванням, і впорядкує роботу Верховної Ради України», – заявив 2 квітня голова Верховної Ради України Андрій Парубій.

Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Вадим Денисенко вітає перехід на електронний документообіг, проте не очікує, що нововведення змогли б суттєво покращити дисципліну в парламенті. Натомість парламентар згадує про рекомендації екс-президента Європарламенту Пата Кокса, які Верховна Рада ухвалила два роки тому.

Коли розумієш, один-два рази не прийшов, а через тебе ухвалені прямо протилежні від тобі необхідних закони – тільки це допоможе стимулювати до дисципліни

«Зокрема, одна з рекомендацій – перейти на голосування не в 226 голосів, а від простої більшості від кількості присутніх у залі. Я думаю, що ніщо так не стимулюватиме, як подібні голосування. Така система працює в ізраїльському парламенті, і коли ти прекрасно розумієш, що якщо ти один-два рази не прийшов, а через тебе ухвалені прямо протилежні від тобі необхідних закони – тільки це допоможе стимулювати до дисципліни», – переконаний Денисенко.

Імплементації цих нововведень парламентар відводить ключову роль в покращенні роботи парламенту.

Рекомендації Кокса будуть прийняті наступною Верховною Радою

«Ми вперлись у те, що треба було уніфікувати кількість комітетів Верховної Ради і кількість міністерств. Причому є правильна рекомендація, давайте це запустимо, щоб це навіть не цього скликання стосувалось, щоб не змінювати конфігурацію комітетів, давайте для наступного скликання. Але, на жаль, більше ніж 170-180 голосів це не набирає. На жаль, по-моєму, рекомендації Кокса будуть прийняті наступною Верховною Радою», – припустив він в ефірі «Ранкової Свободи».

Політолог Володимир Цибулько вважає, що єдина картка повинна працювати разом з системою «сенсорна кнопка». В такому разі, на думку експерта, Верховна Рада працюватиме ефективніше.

Чому паралельно з єдиною карткою не запустити функціонування ідентифікації за відбитком пальця?

«Держава витратилася на кнопку ідентифікації за відбитком пальця. І ця система не працює. Питання: чому паралельно з єдиною карткою не запустити функціонування ідентифікації за відбитком пальця? Воно вплине на систему обрахунку присутності на роботі. Мусить бути індивідуальна картка на вхід і на вихід, тоді буде чітко баланс видний, хто заходить, хто виходить», – прокоментував Цибулько.

Позафракційний народний депутат Віталій Купрій однією з основних проблем Верховної Ради називає кнопкодавство, проте додає, що електронна ідентифікація учасників голосувань паралізувала б Верховну Раду.

Оскільки коаліції немає, голосів немає – це просто імітація роботи

«Ще за Януковича розроблялась система, щоб можна було за відбитком пальця проголосувати. Якби це запровадити, то тоді б парламент однозначно перестав функціонувати, оскільки коаліції немає, голосів немає, а те, що зараз відбувається – це просто імітація роботи», – стверджує Купрій.

Президент України мав би призначити дострокові вибори

На його переконання, оптимальним виходом із ситуації могли б бути дострокові вибори, адже коаліція не становить більшість, необхідну для голосування: «З виходом «Батьківщини», Радикальної партії, «Самопомочі» з коаліції дві фракції, як залишились, БПП та «Народний фронт», не налічують необхідну кількість голосів, 226, щоб сформувати коаліцію. В цій ситуації президент України має право і мав би, я вважаю, розпустити парламент і призначити дострокові вибори».

Вадим Денисенко натомість уточнює: електронна система, якою обладнані робочі місця парламентарів, не ідентифікує особу.

Система до відбитків пальців не має жодного відношення

«Система, яка була запропонована і розроблена, вона не за відбитком пальця працює, вона працює за теплом тіла. До відбитків пальців вона не має жодного відношення», – каже він.

Крім того, парламентар вказує на те, що депутати не ризикують своїми політичними рейтингами, якщо не працюють в сесійній залі.

Низка народних депутатів заявили, що взагалі не будуть голосувати

«Проблема не в тому, ходять чи не ходять люди. Проблема в тому, що є двосторонній рух в тому числі: є низка народних депутатів, які принципово заявили про те, що взагалі ні за що не будуть голосувати, але зараз в них президентський рейтинг в районі 10%», – міркує він.

Денисенко робить висновок, що електронні картки – це лише технічний захід, тоді як саме питання депутатської дисципліни комплексне і, відповідно, вимагає комлексного рішення.

Політтехнолог Михайло Дяденко вважає, що декілька ключових змін могли ж наблизити українських парламент до рівня європейських – наприклад, дозвіл депутатам працювати в кількох комітетах.

Зникне корупційна складова, коли депутати домовляються, щоб бути членами податкового комітету чи бюджетного

«Тоді зникне корупційна складова, коли депутати домовляються з лідерами фракцій, щоб бути членами, наприклад, податкового комітету чи бюджетного. Друге – це ротаційний принцип обрання керівництва комітетів. Щоб це питання не було питанням політичних домовленостей при формуванні органів парламенту, а щоб депутати обирали голову за ротаційним принципом, наприклад, терміном на півроку із членів свого комітету», – пропонує він.

Крім того, Дяденко нагадує про Угоду про асоціацію України з Євросоюзом, яка потребує від парламенту наблизити українське законодавство до європейського.

«Той стан, та організація роботи, яка присутня на сьогодні, абсолютно не відповідає ні тим цілям і завданням, які стоять в угоді, ані сучасним викликам, які стоять перед Україною, – впевнений політолог.

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