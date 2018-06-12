Глави МЗС Німеччини та Франції сподіваються на тривале перемир’я на Донбасі

Німеччина та Франція сподіваються, що на Донбасі встановлять тривале перемир’я. Про це на спільній прес-конференції заявили голова німецького МЗС Гайко Маас та його французький колега Жан-Ів Ле Дріан після переговорів у «нормадському форматі», які відбулися в Берліні.

«Усі сторони знову заявили про підтримку тривалого перемир’я, включно з відведенням важкого озброєння, розведенням військ і розмінуванням, а також захистом і гарантуванням доступу [спостерігачів ОБСЄ до ділянок у регіону]», – сказав Маас.

Крім того, він розповів, що Москва та Київ досі «далекі один від одного» в перемовинах щодо запровадження миротворчої місії ООН на Донбасі.

Ле Дріан, зі свого боку, зазначив, що бачить «позитивну динаміку» в питанні мирного врегулювання.

«Ми готові працювати над параметрами можливої місії ООН на сході України, коли імплементація Мінських домовленостей дозволить це», – сказав міністр закордонних справ Франції.

Україна, Німеччина та Франція прагнуть, щоб війська ООН були розгорнуті на всіх територіях, контрольованих бойовиками, підтримуваними Росією, у тому числі на українсько-російському кордоні. Москва виступає проти цієї ідеї.

Попередня зустріч глав МЗС країн «нормандської четвірки» відбулася 18 лютого 2017 року.

У лютому 2018 року зустріч глав МЗС країн «нормандського формату» була запланована на полях Мюнхенської конференції з безпеки, але згодом з’ясувалося, що вона не відбудеться, бо на неї не встигає прибути німецька делегація.