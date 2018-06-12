Німецький мовник DW вибачився за «громадянську війну» на Донбасі

Німецький мовник DW, який висвітлює позицію Берліна світові, вибачився за використання терміну «громадянська війна» на позначення збройного конфлікту на Донбасі.

«Виправлення. Ми приносимо вибачення за те, що ця стаття не відповідає нашим редакційним стандартам – ми відповідно змінили текст. Дякуємо, що привернули до цього нашу увагу», – ідеться в повідомленні в мережі Twitter.

Такі ж зміни внесено і до статті «Інтереси України та Росії суттєво різняться. В Берліні відновлюються мирні переговори» на сайті.

Раніше 12 червня речниця Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца висловила протест німецькому іномовленню DW через використання терміну «громадянська війна» на позначення збройного конфлікту на Донбасі.

«Неприйнятно бачити, що DW пише про «громадянську війну» в Україні. Це агресія Росії проти України, яка триває», – написала речниця у мережі Twitter.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.