Двоє українських військових отримали бойові травми на Донбасі з початку доби – Міноборони

На Донбасі з початку доби 12 червня вночі та зранку двоє українських військових отримали бойові травмування. Про це повідомив речник Міністерства оборони Максим Праута.

За його даними, з опівночі до 9:00 ранку вже зафіксовано шість прицільних обстрілів з боку підтримуваних Росією бойовиків. Бойовики застосовували міномети 120-го калібру поблизу Новотошківського та Новотроїцького, крім того з озброєння БМП, гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї обстрілювали опорні пункти поблизу населених пунктів Водяне, Гнутове та Ломакіне.

«Українські захисники відкривали вогонь у відповідь», – зазначив речник Міноборони.

Він також підтвердив, що за минулу добу на Донбасі були поранені троє українських військовослужбовців, загалом бойовики 11 червня 27 разів порушували режим припинення вогню, випустили по позиціях українських військових 58 мін та 9 снарядів з озброєння заборонених калібрів.

Читайте також: Троє українських військових поранені на Донбасі 11 червня – штаб

В угрупованні «ДНР» за добу 11 червня зафіксували шість випадків порушення режиму припинення вогню з боку ЗСУ та повідомили про загибель одного свого бойовика.

Інформація від контрольованих Росією адміністрацій в Луганську наразі недоступна.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.