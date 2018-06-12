Троє українських військових поранені на Донбасі 11 червня – штаб

Троє українських військових поранені на Донбасі 11 червня, повідомляє штаб української воєнної Операції об'єднаних сил.

Водночас, за даними розвідки, минулої доби загинули двоє підтримуваних Росією бойовиків, ще троє були поранені.

Українські військові заявляють, що сепаратисти 27 разів порушували режим припинення вогню минулої доби.

11 червня бойовики угруповання «ДНР», які контролюють частину Донецької області, звинувачували українську армію в обстрілах села Спартак і околиці Донецька. Інформація від контрольованих Росією адміністрацій в Луганську наразі недоступна.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.