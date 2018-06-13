У Парижі відбудеться акція за звільнення Сенцова та інших українських політв’язнів

У Парижі 13 червня перед будівлею посольства Росії у Франції відбудеться акція за звільнення Олега Сенцова, Олександра Кольченка та всіх українських політв’язнів, утримуваних Москвою. Ініціаторами акції є дві організації – Ukraine Action і «Колектив Кольченка».

Попередня акція на підтримку Олега Сенцова в Парижі відбулася 2 червня.

Український режисер Олег Сенцов, засуджений на 20-річний термін за статтею «тероризм», 31-й день тримає голодування в колонії. Свої дії він оголосив безстроковими. Сенцов вимагає звільнити українських політв’язнів у Росії.

На підтримку Сенцова виступили громадські діячі та діячі культури в багатьох країнах. У Росії на церемонії закриття кінофестивалю «Кінотавр» у Сочі 10 червня звільнити його закликали члени журі. 7 червня відпустити режисера вимагав американський ПЕН-центр.

Український конгресовий комітет Америки закликав усіх небайдужих долучитися 13 червня до одноденного голодування на знак солідарності з ув’язненим у Росії українським режисером Олегом Сенцовим.