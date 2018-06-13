У метро Києва не виявили вибухівки

Київський метрополітен повідомив зранку 13 червня, що працює у звичайному режимі після проведення перевірки через анонімні дзвінки про мінування.

«За вчорашнім повідомленням станції перевірено, вибухонебезпечних предметів не виявлено», – ідеться в повідомленні в мережі Twitter.

Пізно ввечері 12 червня в метрополітені поінформували про закриття кількох станцій.

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування. Станції «Хрещатик», «Оболонь», «Видубичі» та «Олімпійська» зачинено для пасажирів. Проводиться перевірка», – йшлося в повідомленні.

Попереднього разу повідомлення про мінування метро в Києві надходили 26 травня, в день проведення в українській столиці фіналу футбольної Ліги чемпіонів. Тоді зачиняли п’ять станцій – «Дніпро», «Гідропарк», «Лівобережна», «Арсенальна» і «Героїв Дніпра».