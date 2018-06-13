На Донбасі загинув український військовий, 32 обстріли – штаб

У зоні бойових дій на Донбасі 12 червня загинув один український військовий, повідомив штаб Операції об’єднаних сил. За цими даними, підтримувані Росією бойовики здійснили 32 обстріли, з них дев’ять разів застосували міномети калібрів 120 та 82 міліметри.

«Бойові дії тривали в районі населених пунктів Кримське та Новотошківське, що на Луганщині. На Горлівському напрямку – в районі населеного пункту Луганське… на Донецькому напрямку поблизу Новотроїцького. Не припиняються бої на Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Гнутове, Водяне та Лебединське», – ідеться в ранковому зведенні.

Штаб також вказує, що вночі 13 червня бойовики здійснили сім обстрілів, з них тричі застосували озброєння, заборонене мінськими домовленостями, поблизу населених пунктів Новотошківське та Новоолександрівка. Внаслідок цього було поранено двоє українських військових, повідомляють у штабі.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі двох сіл на півдні контрольованої бойовиками території увечері 12 червня. Про потерпілих чи руйнування в цих повідомленнях не йдеться.

В угрупованні «ЛНР» заявили про чотири обстріли з боку українських військових упродовж доби 12 червня.

Тристороння контактна група із врегулювання ситуації на Донбасі 26 березня оголосила про «всеосяжне, стійке і безстрокове припинення вогню» з 30 березня о 00:01 за київським часом – так зване «Великоднє перемир’я». Сторони практично щодня звинувачують одна одну в його порушенні.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці сепаратистів. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати лише російські «добровольці». За даними ООН, за час конфлікту загинули понад 10 тисяч людей.