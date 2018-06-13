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13 Червень 2018, Київ 14:53
Новини | Економіка

Кабмін хоче дозволити використовувати телефони і планшети замість касових апаратів

Кабмін: в Україні 109 тисяч суб'єктів господарювання зареєстрували 283 тисячі касових апаратів

Кабінет міністрів України ініціює пілотний проект, який передбачає використання мобільних телефонів, планшетів, ноутбуків та інших засобів комунікації замість традиційних касових апаратів. Відповідні рішення уряд ухвалив на сьогоднішньому засіданні.

У Кабінеті міністрів вважають, що ініціатива у випадку її впровадження дозволить скоротити обсяг тіньового обігу товарів, спростити використання касових апаратів (реєстраторів розрахункових операцій), заощаджувати час та кошти для підприємців на використання РРО та демонополізувати ринок таких апаратів.

В уряді зазначили, що в Україні 109 тисяч суб'єктів господарювання зареєстрували 283 тисячі касових апаратів. У Кабінеті міністрів підкреслили, що вартість РРО становить від 5 до 20 тисяч гривень, ще близько 200 гривень на місяць коштує його технічне обслуговування та ремонт, а реєстрація касового апарата триває п'ять днів.

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